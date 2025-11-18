シンガー・ソングライターの絢香（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。人気シンガー・ソングライターとの2ショットを披露した。楽屋前で自身がシンガー・ソングライターのアンジェラ・アキの肩に手を添え寄り添うショットをアップ。絢香は15日に「絢香 Wonder! Tour 2025」の東京公演を行っており、「東京公演、観に来てくれてありがとう」とつづった。絢香の投稿に、フォロワーからは「え！！アンジェラ・アキさん