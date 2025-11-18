17日夜から18日朝にかけて、埼玉・久喜市の住宅に何者かが侵入し、現金などが盗まれる被害が7件相次ぎました。17日夜から18日朝にかけて、久喜市桜田で住宅の窓ガラスが割られるなどして、現金などが盗まれる事件が7件相次ぎました。警察によりますと、被害にあった住宅は半径100メートルほどの範囲にあり、1階の窓ガラスが割られたり、無施錠の窓から侵入され、現金合わせて約30万円やネックレス、商品券などが盗まれたということ