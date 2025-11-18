高松市は18日、予定していた中国江西省南昌市への公式訪問団派遣を延期すると発表した。南昌市側から同日「現在の両国の状況では交流事業の効果が十分得られない」との連絡があった。訪問団の一員でもある高松市の大西秀人市長は「致し方ない。今後も友好関係を保ち、再び訪問する機会が得られることを願う」とコメントを出した。派遣は、両市の友好都市提携35周年を記念したもので、訪問団は市長や市議会議長ら計4人。20日に