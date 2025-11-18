日本維新の会の遠藤総理補佐官は、自民党との連立合意に基づく「政府効率化局」を政府内に来週にも立ち上げる方針を明らかにしました。自民党と日本維新の会は、特定の要件を満たすと税制上の優遇を得られる租税特別措置や補助金の総点検を行い、政策効果の低い政策については見直しを図る「政府効率化局」の設置を連立合意に盛り込んでいます。日本維新の会遠藤敬 総理補佐官「強く我が党も求めてきたものでもありますんで