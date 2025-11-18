アフリカの鉱山で発生した大規模な崩落事故。映像では、山肌からえぐりとられるように大量の土砂が崩れ落ちる様子が確認できます。事故が起きたのは、アフリカ大陸中央部・コンゴ民主共和国の南東部にあるコバルトなどを採掘する鉱山です。15日、山肌が一気に崩れ落ち、辺りは一瞬にして土ぼこりに覆われました。映像には、現場にいた大勢の人々が逃げ惑う様子も収められています。現地の報道によると、この崩落により少なくとも49