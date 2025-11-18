吉本興業が公式サイトを更新。中国・上海で開催予定だったイベントを「やむを得ない事情により、開催を中止する」と、発表しました。【写真を見る】【 吉本興業 】中国・上海での『よしもとコメディスペシャル』公演を中止「やむを得ない事情により」公式サイトでは「上海コメディフェス 『よしもとコメディスペシャル』4公演中止のお知らせ」と題し、文書をアップ。続けて「弊社は、2025年11月20日（木）〜22日（土）に中国・