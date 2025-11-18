奈良地裁安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判第8回公判が18日、奈良地裁で開かれ、弁護側証人として出廷した被告の母親の尋問が行われた。母親は世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に1億円を献金して自己破産。安倍氏と教団の関わりを知っていたとした上で、事件について「私が加害者だと思っている」と証言し「私がしっかりしていれば、徹也の人生は台無しにならなかった」と後悔を口