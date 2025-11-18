サッカー日本代表 三笘薫選手の兄、俳優の結木滉星さん（30）がインスタグラムを更新し、近影を披露した。サムライブルーのエースの兄のイケメンぶりが話題となっている。【写真】「国宝級イケメン」三笘薫の兄、結木滉星さん結木さんは、「山口徐々に動き始めてます。次回からもお楽しみに」とコメントし、現在、作中では誘拐犯となる山口健二役で出演中のTVドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ）を宣伝した。あ