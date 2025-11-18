冬型の気圧配置と寒気の影響で18日の県内は北部を中心に雪が降り、秋田市にも初雪の便りが届きました。雪や雨の降りやすい天気は19日午前中にかけて続く見込みで、山沿いではさらに積雪が増える可能性があります。土屋記者「午前9時頃の大館市中心部です。この時間雪が降ったりやんだりを繰り返ししています」大館市は17日夜から雪が降り始め、18日朝は冬景色へと変わっていました。冬型の気圧配置と上空の寒気の影響で、18日は県