¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¤È¤­¤Ë¿Í´Ö¤Î¡È¿¼¤¤¤È¤³¤í¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Öº£½µ¤Î¥È¥¬¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤Î¸ÍÉôÅÄÀ¿¡Ê¤Æ¤ì¤Ó¤Î¥¹¥­¥Þ¡Ë¤¬¡¢11·î12Æü¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡È¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡É´ë²è¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤¬À¸¤ó¤À¡¢»×¤ï¤Ì¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÃÂÀ¸¡×¤Î½Ö´Ö¤È¤Ï――¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛÌÕÌÜ¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤ ¡Ö¿å¥À¥¦¡×¥¯¥í¤Á¤ã¤ó´ë²è¤¬¡ÈÅ¯³Ø