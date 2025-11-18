「さすがのスタイル」「大人の色気出てきて良い」2000年代にファッション雑誌を中心に活躍したモデルの最新ショットに注目が集まっている。「真面目でストイックな印象を上回る程、キュートで天然なもえちゃん♡CanCam編集部の皆様ぁー！一緒にお仕事したよぉぉー。ぽかぽかの皆様、楽しく過ごさせて頂きありがとうございました」とつづり、インスタグラムにモデルの押切もえ(45)との写真をアップしたのは西山茉希(39)。1