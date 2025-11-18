バンダイは、「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン」「∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン」「∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン」(2,200円)を12月27日に発売する。12月27日発売「∞ひっこぬきピクミン DX 赤ピクミン」「∞ひっこぬきピクミン DX 青ピクミン」「∞ひっこぬきピクミン DX 黄ピクミン」(2,200円)「∞ひっこぬきピクミン DX」は、ピクミンをひっこぬく感触を、おなじみのサウンドと合わせて、何度でも体感できる