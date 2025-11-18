パーソルホールディングスは11月20日〜24日、今年SNSで注目された"名もなき名仕事"を展示し、新たなお礼を集める「#これ誰にお礼言ったらいいですか展2025」を、原宿のECO FARM CAFE 632で開催する。#これ誰にお礼言ったらいいですか展2025｢#これ誰にお礼言ったらいいですか｣は、毎年「11月23日 勤労感謝の日」に合わせて実施している同社の取り組み。"世の中にあふれる名前も知らない誰かによる名もなき名仕事"への行き場のない感