国内フリーエージェント（FA）権を行使したソフトバンクの東浜巨投手（35）が18日、現状について説明した。福岡県飯塚市での球団納会ゴルフに参加。終了後、取材に応えた。東浜は「代理人にお任せしている。（連絡が）いくつかあるという風には聞いているけど、細かい話しはまだまだです。本当にどうなるのか分からないのでしっかり落ち着いてという感じ。（連絡は）ありがたい限りですし、前も言ったように自分の立場は理解