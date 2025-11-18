浅草の街を颯爽と駆け抜ける小柄な女性車夫──その正体は、週4日で人力車を引き、さらに週4日ラジオDJとして声を届ける“二刀流”の関森ありさ。アナウンサー試験100社落ちからの再出発、家族の反対、自分を変えたいという強い思い…。155センチの女性が、なぜ人力車の世界に飛び込み、休みゼロでも笑って働けるのか。異例のキャリアを歩む29歳の本音に迫る。 【画像】浅草で女性車夫として活躍する関森ありささん 車夫は