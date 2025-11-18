福岡県警早良署は18日、福岡市早良区荒江2丁目9番付近の道路上で17日午後10時ごろ、通行中の女子生徒が見知らぬ男から「この後予定ある？」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。犯人の特徴は黒色ニット帽をかぶった30代の男。