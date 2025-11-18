札幌・中央警察署は2025年11月18日、違反の疑いで札幌市清田区に住む自称・会社役員の男（49）を逮捕しました。男は2023年12月から翌年2月までの間、国の登録を受けていないにも関わらず、暗号資産取引所の広告に応募してきた男女3人から現金合計132万円の振込入金を受け、その対価として合計約8420USDTを送付し、電子決済手段等取引業を営んだ疑いが持たれています。別事件の捜査をきっかけに、男名義の口座が凍結したという情報