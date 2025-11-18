青森県では各地で雪が降り続き、今シーズン全国初となる大雪警報が出されました。酸ケ湯では記録的な大雪で、積雪が1メートルを超えました。青森県内では、今シーズン一番の寒気の影響で雪が降り続き、八甲田山系を抱える青森市などで大雪警報が出されています。酸ケ湯では午後2時までの24時間降雪量が11月の観測史上最大となり、積雪は1メートルを超え、平年の4倍以上となっています。酸ケ湯周辺の道路では雪や路面の凍結で車両が