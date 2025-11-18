きょう（火）は12月並みの強い寒気が流れ込んで、北日本の日本海側で大雪になりました。青森の酸ケ湯では夕方までの24時間に降った雪の量が77センチになり、11月の1位を更新しました。海面水温が高いことも大雪になった原因の一つです。秋田、山形、仙台では初雪も観測されています。あすの未明にかけて、北海道と東北の日本海側は大雪に警戒してください。ただ、あすの日中になると、強い寒気が抜けるので、日本海側の雪は次第に