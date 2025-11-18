アメリカで食品価格の高騰がトランプ政権の逆風となっています。そんななか、トランプ大統領がマクドナルドのイベントに登場し、物価対策をアピールしました。ホワイトハウスの公式「X」が投稿した合成写真。建物のうえにマクドナルドのロゴが見えます。この日、トランプ大統領はマクドナルドのイベントに登場しました。アメリカトランプ大統領「何千万人もの国民にとって、アメリカンドリームへの道は美しい黄金のアーチの下か