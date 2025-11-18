きょう午後4時半すぎ、東京・世田谷区太子堂で「ワンボックスと自転車の事故があった」と通報がありました。警視庁によりますと、自転車に乗った10歳くらいの男の子が乗用車にひかれ、自転車が乗用車の下敷きになったということです。けがの程度はわかっていませんが、男の子は病院に搬送され、意識はあるということです。警視庁は、事故の原因を調べています。