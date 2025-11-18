大相撲九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）――横綱大の里に土。初顔の義ノ富士の出足に屈し、初日からの連勝が９で止まった。義ノ富士は初金星。横綱豊昇龍は欧勝馬を投げ捨てて２敗で勝ち越した。大関琴桜は関脇王鵬を力強く押し出し、星を五分に戻した。王鵬は６敗。関脇安青錦は低い攻めで玉鷲を寄り切り、１敗に残った。小結高安は霧島につきひざで敗れて５敗。小結隆の勝は宇良にすくい投げで敗れ、負