「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」の一環で、オレンジ色にライトアップされた迎賓館＝18日夕、東京・元赤坂児童虐待問題に対する関心と理解を深めることを目指す「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」の一環で、東京・元赤坂の迎賓館赤坂離宮が18日、オレンジ色にライトアップされた。こども家庭庁は毎年11月を、子どもや子育てに優しい社会づくりのための「秋のこどもまんなか月間」と定めている。