大阪発のピアノロックバンド・606号室が、13th Single『最後の恋人』を2025年11月19日にリリースする。今作は、これまでの恋愛を経てようやく辿り着いた”最後の恋人”をテーマにした幸せなラブソング。「好き」の先にある「愛しい」という感情が、2人をそっと結びつけていく。606号室の特徴であるピアノを軸に、バンドサウンドの温もりとストリングスの広がりが重なり合うアレンジが、2人の関係を優しく、繊細に描き出している。