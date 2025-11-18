野路菊Ｓで無傷２連勝を飾ったアランカール（牝２歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、目標としていた阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）へ出走する方向であることがわかった。キャロットクラブが１１月１８日、発表した。中間で左前肢に骨りゅうが認められたが、状態は安定してきており、乗り込みも再開していた。母に２０１６年のオークスを制したシンハライトを持つ同馬が大目標の