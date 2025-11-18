◆大相撲九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭４枚目・欧勝馬（鳴戸）を下手投げで下して勝ち越し、２敗を守った。２場所連続優勝を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭５枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）に押し出され、初黒星を喫した。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、関脇・王鵬（大嶽）を押し出し、５勝５敗の五分に戻した。新関脇・安青錦（安治川）は、東前頭４枚目・玉鷲（片男