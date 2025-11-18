2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が17日、自身のブログを更新。「パパが作った」と書き出し、夫の手料理を公開した。【写真】「美味しいそう」山田花子の夫が作った“野菜たっぷり”手作りご飯山田は「今日の晩ごはんはパパが作った『ハッシュドビーフ』」とコメントし、夫が作った手料理を紹介。玉ねぎと肉がたっぷり入ったボリューム満点な夕食を披露している。食欲を刺激するビジュアルも、次男は「ハッシュドビー