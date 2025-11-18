巨人から育成ドラフト４位で指名された愛知学院大の河野（こうの）優作投手が１８日、愛知・名古屋市内で入団交渉に臨み、支度金２９０万円、年俸４００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。最速１４８キロの直球とスライダーが武器の左のサイド左腕で、背番号は「０４７」に決定。担当の木佐貫スカウトは「先発をしているときも見ていたんですけれど、特に今年の秋にリーグ戦ではリリーバーでの出番も多くて。リリーバーの時