歌手の新浜レオン（29）が18日放送のTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演。昨年に続く2度目の紅白出場を報告した。番組では、レギュラーメンバーが新浜を質問攻め。昨年の紅白で「一番感じが悪かった人は誰？」と質問された新浜はタジタジ、スタジオは大盛り上がり。「誰もいません！」と否定すると「逆に感じのよかった人は？」の質問に。新浜は「やっぱ郷ひろみさん」と回答した。「オープニングと