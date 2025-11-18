１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１０５６円７３銭（２・５０％）安の４万１２６７円１４銭だった。３営業日連続で値下がりした。全銘柄のうち９割弱の２９６銘柄が下落した。前日の米株式市場で、利下げ観測が後退し、ハイテク株を中心に値下がりした。この流れを受けた東京市場でも人工知能（ＡＩ）や半導体関連株を中心に売りが優勢となった。個別銘柄の下落率は、電