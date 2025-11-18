千葉ロッテマリーンズの富山紘之進捕手、谷村剛内野手、郄野光海外野手、藤田和樹外野手の育成4選手が18日、契約更改交渉に臨んだ。富山、藤田が10万円増の280万円、高野光は10万円増の290万円、谷村も同じく10万円増の270万円で更改した。（金額は推定）。4選手はジャパンウィンターリーグ2025（沖縄、11月22日〜12月18日）に出場する。