「大相撲九州場所・１０日目」（１８日、福岡国際センター）横綱大の里は義ノ富士に押し出され、今場所初黒星。初日からの連勝は９でストップした。義ノ富士の鋭い立ち合いに受け身となり、一気に土俵外へと追いやられた。館内はどよめきに包まれた。義ノ富士は初金星。関脇安青錦は玉鷲を寄り切って、１敗を死守し、ついに首位に並んだ。横綱豊昇龍は欧勝馬を下手投げで下し、２敗を守り、勝ち越しを決めた。２敗だった