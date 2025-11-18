イギリス南部にあるオックスフォードシャー州で撮影されたのは、うずたかく積みあがったゴミの山。数百トンもの廃棄物が不法投棄された現場です。上空からドローンで撮影された映像では、不法投棄されたゴミが幹線道路沿いの一帯を埋め尽くしているのが分かります。このゴミの山について、地元メディアは「長さ少なくとも60メートル、幅15メートル、高さは場所によって12メートルに達する」と伝えています。現場にゴミが放置され始