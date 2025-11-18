岡山県総社市の神在幼稚園で、恒例の「もちつき大会」と消防の職員による防火指導が行われました。 38回目を迎えた神在幼稚園の「もちつき大会」。子どもたちに防火への意識を高めてもらおうと結成された「神在幼年消防クラブ」による恒例行事です。毎年この時期に実施されていて、園児たちは、杵を使ってついたモチを丸めると、餡やきなこをまぶしておいしそうにほおばっていました。 ー自分でついたおもちを食べるのはど