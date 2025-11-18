止まらない詐欺の被害を1件でも減らそうと、ウクレレを奏でながら漫談をする元警察官がいます。困っている人を放ってはおけない正義感を胸に、笑いを交えて詐欺の手口を伝え続ける姿を取材しました。 ■元警察官の自分に何かできることはないのか ウクレレ漫談師「人星亭喜楽駄米」の名で、県内はもちろん全国各地にも出向く秋田市の戸島洋さん70歳。詐欺の手口や注意点を笑いを交えて多くの人に届けています。戸島さんは、2015