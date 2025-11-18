（台北中央社）北部・新北市林口区で17日、公文書の所蔵や展示、研究などを担う国家档案館（ナショナルアーカイブス）の開館を記念する式典が催された。頼清徳（らいせいとく）総統があいさつに立ち、政治文書の公開という揺るぎない姿勢によって「移行期の正義」の一里塚となったと喜びを示した。台湾では戦後の1949年に戒厳令が施行され、国民党政権により市民の思想や言論が弾圧された白色テロの時代が42年間続いた。2016年の民