11月18日までに、元TOKIOのメンバー・長瀬智也が自身のInstagramを公開。近影を公開し話題となっている。長瀬は、レース用の白いボディスーツを着用し、仲間とともに笑顔を見せるショットを公開。黒い長髪で、髭を蓄えたワイルドな印象の強いビジュアルを公開した。「長瀬さんは、11月9日に筑波サーキットで行われたMCFAJ主催のクラブマンロードレースの最終戦に登場しました。数日前にも、自身の顔をドアップに撮影した自撮り