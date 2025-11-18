株式会社シグマは、交換レンズ「Iシリーズ リニューアルモデル」のソニーEマウント用を12月11日（木）から順次発売する。 ミラーレスカメラ「Sigma BF」とともに、2025年2月にリニューアルが発表されていた。同時に発表したLマウントは既に発売済み。 今回のリニューアルでは、ボディへのレーザー刻印とプロダクトラインバッジを新たに変更した。 2025年12月11日（木