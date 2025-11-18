18日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝155円13銭前後と、午後5時時点に比べ13銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝179円83銭前後と18銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース