安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で、山上徹也被告の妹の証人尋問が始まりました。最新情報を中継でお伝えします。妹への証人尋問は18日午後4時40分ごろから始まり、冒頭で弁護側から「過去を思い出して証言する意味は」と問われ「私は自分の生い立ちを話したことがない。涙が出てきて口にできなかった。なるべく忘れようと思って生きてきたが、辛かった、死にたかった、そういう感情が出てくるが、それでも今回は