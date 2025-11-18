プロ野球・楽天は18日、海外FA(フリーエージェント)権を行使していたDeNAの伊藤光選手を獲得したことを発表しました、伊藤選手は2007年の高校生ドラフト3巡目で明徳義塾高校からオリックスに入団。捕手として2014年にはゴールデングラブ賞、ベストナインを受賞しました。2018年途中からトレードでDeNAに移籍。今季1軍では6試合の出場にとどまりましたが、2軍では75試合で打率.309を記録。36歳のベテラン捕手はオフに海外FA権を行使