中国が国際標準化機構（ISO）に提案していた「教育と学習サービス レジャーとパフォーマンス型武術トレーニングサービスの一般要求およびガイドライン」国際規格案（ISO 29998）が11月17日、採択されました。この規格は中国が主導し、米国、ブラジル、サウジアラビア、ケニア、ドミニカ、ザンビアなどの専門家らが共同で策定したものです。中国武術は悠久の歴史を持ち、中華伝統文化の宝であるだけでなく、人類共通の文化遺産でも