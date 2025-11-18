「トライアウトはやっぱり独特の雰囲気ですね。すごい緊張感のある環境でした。このユニフォームを着て投げるのは最後だったので、ベイスターズでの区切りとして、ファンの方も来てくださって、ツーシームも思い描いた軌道で投げることができた。悔いのないピッチングができたと思います」11月12日に行なわれた2025年トライアウト。その日の投手陣のなかで、印象に残る投球を見せたひとりが、元ベイスターズの徳山壮磨（26歳）だ