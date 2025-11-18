札幌市北区あいの里では、１１月１７日夜から雪が降り続き、積雪が３０センチを超えました。住宅街の雪はいま、どうなっているのでしょうか。この時間車のヘッドライトが路面に反射しまして、光って見えるほど路面状況ツルツルになってきています。それだけ、気温が下がってきているのを感じます。いま私が来ているのが、北区・あいの里教育大駅のすぐ近くで、車通りも多いですし人通りも多い場所なんですが、交差点近くの歩道はま