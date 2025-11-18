年始に選んだ漢字一文字は「挑」 去年、パリオリンピックで金メダルを掴んだレスリング藤波朱理選手（22）が、次の夢へ。「2つの挑戦」に踏み出しました。 【写真を見る】“階級を上げて”のオリンピック連覇に挑む レスリング女子 藤波朱理選手(22)に密着 来年開催のアジア大会は「今一番のモチベーション」 去年、パリオリンピックでレスリング女子53キロ級を制した、三重県四日市市出身の藤波朱理選手。 （レスリング