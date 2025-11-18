歌舞伎俳優・中村橋之助（２９）が１８日、東京・浅草寺で行われた「新春浅草歌舞伎」（来年１月２〜２６日、浅草公会堂）製作発表記者会見に、市川男寅、中村莟玉、市川染五郎、尾上左近、中村鶴松と出席した。橋之助は座頭としての抱負を聞かれ「テーマは『幸せを力に』」と笑顔。１０日に発表した元乃木坂４６・能條愛未（３１）との婚約に自ら触れて気合を示した。同じく意気込みを聞かれた市川染五郎も「橋之助兄さんの幸