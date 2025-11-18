ＲＩＺＩＮＦＦは１８日、大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）に出場を予定していたライアン・ベイダー（４２＝米国）がケガで欠場するため、アレクサンダー・ソルダトキン（ロシア）とのＲＩＺＩＮヘビー級王者決定戦を中止すると発表した。ライアン・ベイダーは練習中にケガをし、ＭＲＩ検査を行ったところ「内転筋の完全剥離および筋膜の断裂」で手術を要すると診断され