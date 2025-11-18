JRP会長・近藤真彦氏 インタビュー 後編（全２回）近藤真彦氏が全日本スーパーフォーミュラ（SF）選手権の主催団体、JRP（日本レースプロモーション）の会長に就任して３年目のシーズンが終わろうとしている。トップに就任した近藤氏は人気低迷に喘いでいたSFの立て直しで成果を上げたが、満足する様子はいっさいない。「2026年からはグローバルなレースとして本格的に歩みを進めていきたい」と意欲的に語っている。JRP会長