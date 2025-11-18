多くの外国人観光客らでにぎわう東京・浅草の仲見世通り＝18日午後政府観光局は18日、10月に日本を訪れた外国人客は推計389万6300人で、このうち18.4％に当たる71万5700人は中国（香港を除く）だったと発表した。円安傾向などを背景に、訪日客数全体は月間として過去2番目に高い水準。前年同月と比べると全体は17.6％増、中国は22.8％増と好調だった。ただ高市早苗首相の台湾有事を巡る発言を受け、中国政府は国民に訪日を控え