Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Êë¤ì¤Îº×Åµ¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¡Ê£²£²Æü¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«Ëë¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë?Ä¶µðÂç¥¿¥Ã¥°?°½ÉôÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥¿¥í¡¼¥¹¡Ê£³£´¡ËÁÈ¤¬É¬¾¡¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿¡££Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿°½Éô¤È¥¿¥í¡¼¥¹¤Ï£±£¸Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡££²¿Í¤ÏÍ§¤Ë¿ÈÄ¹£²¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëµ¬³Ê³°¤ÎÂÎ¶í¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¥¿¥í¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÌ¾ÍÀ¤Î¤¢¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¤¤¤Ã¤­¤ê